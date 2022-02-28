В Татарстане вынесли приговор экс-сотрудникам ГИБДД за нелегальную помощь в получении водительских прав

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане экс-начальника регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД отдела МВД РФ по Арскому району и его подчиненного признали виновными в получении взятки, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями (п. «а» ч. 5 ст.290, ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 285 УК РФ). Свою вину они не признали, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Суд установил, что с августа 2019 года по январь 2020 года два сотрудника ГИБДД через посредников получили взятки за сдачу теоретического экзамена по ПДД без проверки знаний и вносили в официальные документы заведомо ложные сведения. В ряде случаев экзамен сдавали подставные лица. Сумма взяток составляла от 10 до 28 тысяч рублей.

Экс-начальника РЭО ГИБДД приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и 500 тысячам рублей штрафа в доход государства. Также его на четыре года лишили права занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах.

Подчиненного бывшего начальника РЭО ГИБДД суд отправил в колонию строгого режима на 8 лет и 6 месяцев лишения свободы и назначил 600 тысяч рублей штрафа. На четыре года и шесть месяцев его лишили права занимать должности в правоохранительных органах.



Фото: Илья Репин (архив)

Кроме того, Арский районный суд РТ по этому же уголовному делу признал трех граждан виновными в посредничестве во взяточничестве (п «а» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Они получили условные сроки лишения свободы и штрафы в размере от 75 до 300 тысяч рублей в доход государства. Приговор в законную силу пока не вступил.



В этом месяце следственные органы СК РФ по РТ завершили расследование уголовного дела в отношении старшего госинспектора отделения по приему экзаменов по вождению экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по Казани, обвиняемого в получении взяток. По версии следствия, он при помощи знакомого инструктора по вождению помогал сдающим экзамены на водительское удостоверение, за что просил 11 тысяч рублей.



Татьяна Демина