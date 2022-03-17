«Авито» заявил о блокировке объявлений по продаже сахара по цене более 100 рублей за килограмм

Сервис «Авито» заявил о блокировке объявлений по продаже сахара по цене более 100 рублей за килограмм. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

По словам представителей сервиса, все спекулятивные объявления будут отклоняться, а в случае их появления подвергаться модерации. В сервисе назвали правильным не допускать на платформе преднамеренные ценовые провокации.

То же самое касается и объявлений по установке VPN-сервисов для обхода блокировок регуляторов. Подобное запрещено к размещению на платформе согласно действующему законодательству РФ и правилам сервиса.

Сегодня замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил, что ведомство отмечает сокращение спроса на сахар в магазинах. Он подчеркнул, что его запасов в стране достаточно, дефицита не ожидается.

Дарья Акимова