Исследование: казанцы оценили работу системы здравоохранения у себя в городе выше всего в России

Казанцы оценили работу системы здравоохранения в своем городе выше всего среди россиян. Таковы данные исследования, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

Средняя отметка составила 3,2 балла из пяти возможных. Годом ранее она была равна 3,4 балла. Кроме того, Казань заняла первое место по уровню поддержки и взаимопомощи жителей города. Казанцы оценили готовность населения столицы Татарстана к взаимопомощи в среднем на 2,8 балла из пяти. Работа казанских образовательных учреждений была оценена в 3,1 балла против 3,4 в прошлом году. Тем самым город занял второе место по уровню их оценки.

Второе место по уровню медицинского обслуживания заняла Москва. Ее средняя оценка составила 3,1 балла. Третье место разделили Воронеж, Красноярск и Челябинск. Работу медучреждений местные жители оценили в 2,7 балла.

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Согласно другому исследованию, жители Казани выше остальных россиян оценили работу медицинской и образовательной систем, а также уровень взаимопомощи населения во время пандемии коронавируса. Работе служб здравоохранения и образования поставили 3,4 балла, а уровню взаимопомощи населения — 3,3 балла.

Дарья Акимова