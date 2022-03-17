Новости общества

09:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане зарегистрировали 525 новых случаев заражения COVID-19

11:10, 17.03.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировали 525 новых случаев заражения COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 525 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 17 марта в Татарстане зарегистрировано 132 799 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 115 393 человека, в том числе 1 733 за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 800 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в Татарстане COVID-19 подтвердился у 550 человек. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также