За сутки в Татарстане COVID-19 подтвердился у 550 человек

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 550 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 16 марта в Татарстане зарегистрировано 132 274 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 113 660 человек, в том числе 1 444 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 1 800 человек, в том числе пятеро за сутки.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко