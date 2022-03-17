Главное о коронавирусе на 17 марта: 99% случаев в РФ приходится на «омикрон», снижение коллективного иммунитета
Меры по поддержке бизнеса от Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана
За последние сутки в Татарстане выявлено 525 случаев заражения коронавирусом. Всего на 17 марта общее количество инфицированных в республике достигло 132 799. Выздоровели за весь период 115 393 человека, в том числе 1 733 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 800 человек, за минувшие сутки — ни одного. Госпитализировали за сутки 130 человек.
- За сутки в Татарстане вакцинировались от коронавируса 1 146 человек. Всего в республике прививку сделали 2 480 667 человек, из них 1 926 21 человек получил второй компонент. Повторную вакцинацию прошли 268 019 человек.
- Ассоциация рестораторов и отельеров Татарстана предложила ряд мер по поддержке бизнеса. Среди них снятие ограничений по режиму работы для предприятий общественного питания с 23 до 6 часов, выделение субсидий на приобретение дезинфицирующих средств и другие.
ВОЗ временно приостановила оценку вакцины «Спутник V»
За последние сутки в России выявили 34 819 новых случаев коронавируса, выздоровели 112 614 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 484 257 человек, а выздоровевших — до 15 934 645. За сутки болезнь унесла жизни 561 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерли 363 039 человек.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) временно приостановила оценку российской вакцины против COVID-19 «Спутник V». По словам помощника гендиректора Марианджелы Симао, причиной стали технические сложности, вызванные введением санкций. В России инспекции по оценке препарата должны были состояться 7 марта. В результате их отложили на более позднюю дату.
- Врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал особенности симптомов при заражении «стелс-омикроном». По его словам, они такие же, как и у «омикрона», однако являются более выраженными. Это сильная боль в горле, осиплость голоса, у детей может возникнуть поражение связок.
- На штамм «омикрон» в России приходится более 99% случаев коронавируса, заявила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина. Она отметила, что исходный — уханьский — вариант сейчас не встречается, информации о его циркуляции ни в российской, ни в международной базах данных нет.
- Профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, повлияют ли санкции на производство в России вакцин от COVID-19. По его словам, фармацевтический рынок не столкнулся с ограничениями напрямую, однако испытывает некоторые трудности с поставками из-за рубежа. Они связаны с высокой волатильностью рубля и логистическими проблемами. Пока на территории страны существует определенный запас компонентов для выпуска вакцин.
- Иммунолог Николай Крючков заявил, что коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился. Сейчас он составляет чуть более 53%, тогда как месяц назад превышал 60%. Врач посоветовал не откладывать ревакцинацию.
- В Хабаровском крае объекты культуры и просвещения с 22 марта возвращаются к своему обычному режиму. Снимаются ограничения по заполняемости кинотеатров, театров, филармоний, цирков, домов культуры, клубов, библиотек и музеев.
- Авиакомпания «Аэрофлот» с 17 марта не будет требовать от пассажиров надевать маски в аэропорту и на рейсах между Москвой и другими городами России, а также странами, где масочный режим отменен. Исключения составят те случаи, когда это является обязательным требованием аэропорта региона или страны назначения, куда выполняется рейс.
- В Роспотребнадзоре рассказали о распространенности штамма «стелс-омикрон» в России. На долю сейчас приходится порядка 20% случаев COVID-19. При этом в мире начинается новый подъем заболеваемости, вызванный этим вариантом вируса.
- В Сочи в связи с улучшением эпидемиологической ситуации закрыли три из пяти ковидных госпиталей. По словам вице-мэра города Елены Канюк, в настоящее время в Сочи в таких больницах находятся 230 пациентов.
- В Тульской области с 18 марта отменяется режим обязательной самоизоляции для невакцинированных от COVID-19 жителей старше 60 лет. Однако в регионе сохраняется масочный режим, дистанционный режим работы для не менее 15% работников из числа руководителей, специалистов и других служащих. Действует требование об обязательной вакцинации сотрудников социально значимых сфер.
- В Екатеринбурге в одной из больниц запустили новый комплекс современного оборудования для диагностики работы легких, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, а также возможных осложнений после перенесенного коронавируса. Оно позволит получать качественные снимки при оптимизированной, максимально низкой лучевой нагрузке, с более высокой скоростью обработки исследований. На установку высокотехнологичного оборудования выделили более 50 млн рублей.
- В Тюменской области отменили QR-коды. Также общепит и ночные клубы региона смогут работать после 23 часов, снимается запрет на бронирование столиков. Дети снова могут посещать ТЦ без взрослых. Отменены ограничения на количество гостей при регистрации брака в ЗАГСе. В период действия ограничений допускалось присутствие не более десяти человек.
Новый штамм COVID-19 в Израиле
В мире коронавирусом нового типа на 10.00 (мск) заразились 463 906 453 человека, 6 058 304 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (79 631 708). На второй строчке — Индия (43 001 477), на третьей — Бразилия (29 488 777), на четвертой — Франция (23 943 801), на пятой — Великобритания (20 059 641).
Больше всего смертей зафиксировано в США (968 329). За ними следуют Бразилия (656 231), Индия (516 132), Россия (355 267), данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (321 375).
- Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире после нескольких недель спада вновь стала расти заболеваемость COVID-19. Особенно число новых заражений увеличивается в районах Азии. Гебрейесус отметил, что локальные вспышки коронавируса следовало ожидать в тех регионах, где были отменены антиковидные меры.
- В Германии установлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусом. За сутки в стране выявили 294 931 случай заражения. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 10 марта, когда за сутки выявили 262 752 случая заражения.
- Вьетнам открыл границы для невакцинированных туристов и восстановил после двух лет ограничений двухнедельный безвизовый въезд для граждан 13 стран. Теперь для въезда в страну воздушным путем иностранцам необходим только отрицательный ПЦР-тест за 72 часа до вылета или экспресс-тест, сделанный в официальной лаборатории за 24 часа до вылета.
- В Израиле у двух туристов после их прибытия выявили новый штамм коронавирусной инфекции. Он представляет собой комбинацию штамма «омикрон» и его разновидности BA.2. У заразившихся зафиксировали легкие симптомы в виде лихорадки и головной боли. В специальной медицинской помощи они не нуждались.
- В Гонконге столкнулись с нехваткой гробов в условиях высокой смертности от коронавируса и логистических проблем с доставкой товаров из материкового Китая. По словам экспертов отрасли ритуальных услуг, сейчас затруднены поставки наземным транспортом из соседнего мегаполиса Шэньчжэнь из-за введенного там на этой неделе локдауна. Завоз морским путем занимает до шести дней, что влечет неудобства и задержки. А в самом Гонконге гробы не производят.
- Премьер-министр Ирландии Михол Мартин получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. Он решил сделать его в Вашингтоне после того, как у одного из членов ирландской делегации в США оказался положительный тест. Из-за этого, скорее всего, будет отменена традиционная встреча Мартина с президентом США Джо Байденом по случаю Дня святого Патрика.
- В Пакистане отменяют ряд ограничений из-за COVID-19. Это касается мер в отношении проведения свадеб, религиозных мероприятий, работы ресторанов, рынков и спортивных объектов. По словам местного министра планирования и развития Асада Умара, страна близка к ликвидации пандемии.
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