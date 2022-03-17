Главное о коронавирусе на 17 марта: 99% случаев в РФ приходится на «омикрон», снижение коллективного иммунитета

Фото: Максим Платонов (архив)

Меры по поддержке бизнеса от Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана

За последние сутки в Татарстане выявлено 525 случаев заражения коронавирусом. Всего на 17 марта общее количество инфицированных в республике достигло 132 799. Выздоровели за весь период 115 393 человека, в том числе 1 733 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 800 человек, за минувшие сутки — ни одного. Госпитализировали за сутки 130 человек.

За сутки в Татарстане вакцинировались от коронавируса 1 146 человек. Всего в республике прививку сделали 2 480 667 человек, из них 1 926 21 человек получил второй компонент. Повторную вакцинацию прошли 268 019 человек.

Ассоциация рестораторов и отельеров Татарстана предложила ряд мер по поддержке бизнеса. Среди них снятие ограничений по режиму работы для предприятий общественного питания с 23 до 6 часов, выделение субсидий на приобретение дезинфицирующих средств и другие.

Фото: Максим Платонов (архив)

ВОЗ временно приостановила оценку вакцины «Спутник V»

За последние сутки в России выявили 34 819 новых случаев коронавируса, выздоровели 112 614 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 484 257 человек, а выздоровевших — до 15 934 645. За сутки болезнь унесла жизни 561 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерли 363 039 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) временно приостановила оценку российской вакцины против COVID-19 «Спутник V». По словам помощника гендиректора Марианджелы Симао, причиной стали технические сложности, вызванные введением санкций. В России инспекции по оценке препарата должны были состояться 7 марта. В результате их отложили на более позднюю дату.



Врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал особенности симптомов при заражении «стелс-омикроном». По его словам, они такие же, как и у «омикрона», однако являются более выраженными. Это сильная боль в горле, осиплость голоса, у детей может возникнуть поражение связок.

На штамм «омикрон» в России приходится более 99% случаев коронавируса, заявила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина. Она отметила, что исходный — уханьский — вариант сейчас не встречается, информации о его циркуляции ни в российской, ни в международной базах данных нет.

Фото: Илья Репин (архив)

Профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, повлияют ли санкции на производство в России вакцин от COVID-19. По его словам, фармацевтический рынок не столкнулся с ограничениями напрямую, однако испытывает некоторые трудности с поставками из-за рубежа. Они связаны с высокой волатильностью рубля и логистическими проблемами. Пока на территории страны существует определенный запас компонентов для выпуска вакцин.

Иммунолог Николай Крючков заявил, что коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился. Сейчас он составляет чуть более 53%, тогда как месяц назад превышал 60%. Врач посоветовал не откладывать ревакцинацию.

В Хабаровском крае объекты культуры и просвещения с 22 марта возвращаются к своему обычному режиму. Снимаются ограничения по заполняемости кинотеатров, театров, филармоний, цирков, домов культуры, клубов, библиотек и музеев.

Авиакомпания «Аэрофлот» с 17 марта не будет требовать от пассажиров надевать маски в аэропорту и на рейсах между Москвой и другими городами России, а также странами, где масочный режим отменен. Исключения составят те случаи, когда это является обязательным требованием аэропорта региона или страны назначения, куда выполняется рейс.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Роспотребнадзоре рассказали о распространенности штамма «стелс-омикрон» в России. На долю сейчас приходится порядка 20% случаев COVID-19. При этом в мире начинается новый подъем заболеваемости, вызванный этим вариантом вируса.

В Сочи в связи с улучшением эпидемиологической ситуации закрыли три из пяти ковидных госпиталей. По словам вице-мэра города Елены Канюк, в настоящее время в Сочи в таких больницах находятся 230 пациентов.

В Тульской области с 18 марта отменяется режим обязательной самоизоляции для невакцинированных от COVID-19 жителей старше 60 лет. Однако в регионе сохраняется масочный режим, дистанционный режим работы для не менее 15% работников из числа руководителей, специалистов и других служащих. Действует требование об обязательной вакцинации сотрудников социально значимых сфер.

В Екатеринбурге в одной из больниц запустили новый комплекс современного оборудования для диагностики работы легких, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, а также возможных осложнений после перенесенного коронавируса. Оно позволит получать качественные снимки при оптимизированной, максимально низкой лучевой нагрузке, с более высокой скоростью обработки исследований. На установку высокотехнологичного оборудования выделили более 50 млн рублей.

В Тюменской области отменили QR-коды. Также общепит и ночные клубы региона смогут работать после 23 часов, снимается запрет на бронирование столиков. Дети снова могут посещать ТЦ без взрослых. Отменены ограничения на количество гостей при регистрации брака в ЗАГСе. В период действия ограничений допускалось присутствие не более десяти человек.

Новый штамм COVID-19 в Израиле

В мире коронавирусом нового типа на 10.00 (мск) заразились 463 906 453 человека, 6 058 304 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (79 631 708). На второй строчке — Индия (43 001 477), на третьей — Бразилия (29 488 777), на четвертой — Франция (23 943 801), на пятой — Великобритания (20 059 641).



Больше всего смертей зафиксировано в США (968 329). За ними следуют Бразилия (656 231), Индия (516 132), Россия (355 267), данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (321 375).

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире после нескольких недель спада вновь стала расти заболеваемость COVID-19. Особенно число новых заражений увеличивается в районах Азии. Гебрейесус отметил, что локальные вспышки коронавируса следовало ожидать в тех регионах, где были отменены антиковидные меры.



Фото: flickr.com

В Германии установлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусом. За сутки в стране выявили 294 931 случай заражения. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 10 марта, когда за сутки выявили 262 752 случая заражения.

Вьетнам открыл границы для невакцинированных туристов и восстановил после двух лет ограничений двухнедельный безвизовый въезд для граждан 13 стран. Теперь для въезда в страну воздушным путем иностранцам необходим только отрицательный ПЦР-тест за 72 часа до вылета или экспресс-тест, сделанный в официальной лаборатории за 24 часа до вылета.

В Израиле у двух туристов после их прибытия выявили новый штамм коронавирусной инфекции. Он представляет собой комбинацию штамма «омикрон» и его разновидности BA.2. У заразившихся зафиксировали легкие симптомы в виде лихорадки и головной боли. В специальной медицинской помощи они не нуждались.

В Гонконге столкнулись с нехваткой гробов в условиях высокой смертности от коронавируса и логистических проблем с доставкой товаров из материкового Китая. По словам экспертов отрасли ритуальных услуг, сейчас затруднены поставки наземным транспортом из соседнего мегаполиса Шэньчжэнь из-за введенного там на этой неделе локдауна. Завоз морским путем занимает до шести дней, что влечет неудобства и задержки. А в самом Гонконге гробы не производят.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. Он решил сделать его в Вашингтоне после того, как у одного из членов ирландской делегации в США оказался положительный тест. Из-за этого, скорее всего, будет отменена традиционная встреча Мартина с президентом США Джо Байденом по случаю Дня святого Патрика.

Фото: flickr.com

В Пакистане отменяют ряд ограничений из-за COVID-19. Это касается мер в отношении проведения свадеб, религиозных мероприятий, работы ресторанов, рынков и спортивных объектов. По словам местного министра планирования и развития Асада Умара, страна близка к ликвидации пандемии.

Дарья Акимова