В Марий Эл за обман 19 женщин отдали под суд ловеласа из Камеруна

Фото: скриншот видео МВД РФ

Сегодня МВД России сообщило о направлении в суд дела об интернет-мошенничествах на 25 млн рублей, в которых обвиняется 50-летний гражданин Камеруна.



Судить иностранца будут в Марий Эл, где расследовалось это дело.

По версии следствия, в соцсетях мужчина знакомился с дамами из разных регионов России и рассказывал им, что служит по контракту в Сирии, Афганистане или Пакистане и мечтает взять замуж россиянку.

Войдя в доверие к виртуальным подругам, начинал рассказывать о сложностях «службы в иностранном легионе» — якобы полученном в перестрелке ранении или нападении на посольство его страны. Просил принять спецгрузом его личные вещи, документы и ценности для сохранности, а получив согласие, уже от имени курьера настаивал на оплате накладных расходов. Женщины велись и направляли по указанным реквизитам деньги, однако посылку от «раненого контрактника» так и не получали.

В прошлом году оперативникам угрозыска отдела полиции из Марий Эл удалось вычислить подозреваемого и задержать его в подмосковных Люберцах. На съемной квартире изъяли больше 20 банковских карт, мобильные телефоны, а еще шесть поддельных паспортов иностранца.

В рамках дела установлено: за 4 года от действий ловеласа пострадали 19 женщин, в том числе пенсионерки. В число потерпевших попали и четверо мужчин, у которых иностранец выманивал средства под иными предлогами.

Накануне о ситуации веб-аферами доложил Госсовету РТ глава МВД по Татарстану Артем Хохорин.