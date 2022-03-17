Глава ВОЗ сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в мире

Фото: Максим Платонов

После нескольких недель спада в мире вновь стала расти заболеваемость COVID-19. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, особенно количество новых заражений увеличивается в районах Азии. Гебрейесус отметил, что локальные вспышки коронавируса следовало ожидать в тех регионах, где были отменены антиковидные меры, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

На прошлой неделе глава ВОЗ заявил, что пандемия COVID-19 еще далека от завершения. За все время вирус унес жизни более 6 млн заболевших. Гебрейесус добавил, что продолжают оставаться «крупные препятствия» при распределении вакцин в мире, а также в доступе к тестированию и лечению.

Диана Жиленкова