Сегодня в Татарстане ожидается гололедица и до -8 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах может образоваться гололедица. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Днем температура воздуха в Казани составит -5..-3 градуса, в Набережных Челнах -8..-3 градуса, в Альметьевске -6..-4 градуса, в Чистополе -7..-4 градуса, в Буинске -6..-3 градуса.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев рассказал, что к концу недели с приближением атмосферных фронтов вероятность осадков в республике будет высокой, прогнозируется снег. В воскресенье температура воздуха может подняться до +3 градусов.

Диана Жиленкова