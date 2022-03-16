Совет FIDE отстранил сборные России и Белоруссии по шахматам от участия в турнирах

Фото: Максим Платонов

Сборные России и Белоруссии отстранили от участия в турнирах под своей эгидой, такое решение принял совет Международной шахматной федерации.



Такую меру приняли с учетом действующих рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Она будет действовать до дальнейшего распоряжения.

«В индивидуальных турнирах цикла чемпионата мира FIDE игроки из этих стран смогут участвовать под флагом FIDE», — приводит слова заявления «РИА Новости».

Международная федерация плавания (FINA) в начале марта тоже сообщила, что российские и белорусские спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях под эгидой организации исключительно в нейтральном статусе — лишь под флагом и гимном FINA.

3 марта МОК отстранил спортсменов из России от участия в Паралимпийских играх, которые пройдут в Пекине с 4 по 13 марта 2022 года. От участиях в Играх отстранены и белорусские спортсмены. Свое решение Международный паралимпийский комитет объяснил тем, что многочисленные сборные угрожают в противном случае сняться с Паралимпиады.

Маргарита Головатенко