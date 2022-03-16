В Татарстане директор лагеря, в котором ребенок выпал из окна, получила условный срок
Прокуратура Лаишевского района РТ поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении директора лагеря ООО ЦР «Инженеры Будущего+» Рамильды Усмановой. Суд признал ее виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
1 июля прошлого года 9-летний мальчик во время игр со сверстниками выпал из окна комнаты на пятом этаже, облокотившись на москитную сетку. Он получил тяжелые травмы, был в реанимации. Инцидент произошел из-за ненадлежащего обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в коммерческом лагере ООО ЦР «Инженеры будущего+» на базе гостиничного комплекса «Регина» в поселке Петровский.
Свою вину женщина полностью признала. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.
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