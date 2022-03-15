Украинские войска применили комплекс «Точка-У» в микрорайоне Макеевки

В Макеевке украинские войска применили тактический ракетный комплекс «Точка-У». В результате обстрела пострадали как минимум четыре человека, в том числе ребенок.

В частности, в микрорайоне «Солнечный» повреждено остекление близлежащих домов, зарегистрировано возгорание двух магазинов. Также сообщается о падении обломков, передает «РИА Новости».

Вчера украинские военные нанесли удар по Донецку с использованием ракеты «Точка-У». Погиб 21 мирный житель, еще 23 человека получили ранения различной степени тяжести. Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что личности причастных к преступлению лиц установлены.

Со стороны Запада данная трагедия была проигнорирована. Как отметил Володин, в Европе и США официальные лица не принесли соболезнований, а зарубежные СМИ не написали о массовой гибели людей.

Диана Жиленкова