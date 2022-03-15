АТОР: в ближайшие 2 недели в Россию планируют вернуть застрявших за границей туристов
В ближайшие 2 недели планируют вывезти оставшихся за границей российских туристов. По данным Ассоциации туроператоров (АТОР), воспользоваться спецрейсами могут до 25 тысяч человек.
В настоящее время проблема наиболее актуальна для россиян, остающихся в Таиланде. Также до 13 тысяч туристов находятся в Египте. Кроме того, граждане РФ продолжают оставаться в Болгарии, на Кипре, Сейшелах, а также в странах Карибского региона.
По данным источника, в день могут возвращать в страну до трех тысяч россиян, передает «РИА Новости».
Накануне Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) приостановило действие сертификатов российских авиакомпаний. В список включены «Аэрофлот», S7, «Волга-Днепр», «Уральские авиалинии» и другие.
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