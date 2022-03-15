АТОР: в ближайшие 2 недели в Россию планируют вернуть застрявших за границей туристов

Фото: Максим Платонов

В ближайшие 2 недели планируют вывезти оставшихся за границей российских туристов. По данным Ассоциации туроператоров (АТОР), воспользоваться спецрейсами могут до 25 тысяч человек.

В настоящее время проблема наиболее актуальна для россиян, остающихся в Таиланде. Также до 13 тысяч туристов находятся в Египте. Кроме того, граждане РФ продолжают оставаться в Болгарии, на Кипре, Сейшелах, а также в странах Карибского региона.

Фото: Максим Платонов

По данным источника, в день могут возвращать в страну до трех тысяч россиян, передает «РИА Новости».

Накануне Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) приостановило действие сертификатов российских авиакомпаний. В список включены «Аэрофлот», S7, «Волга-Днепр», «Уральские авиалинии» и другие.

Диана Жиленкова