В казанском поселке Аракчино запустили автобус для школьников

Фото: Максим Платонов (архив)

В казанском поселке Аракчино запустили автобус для учеников школы №8. Транспорт перевозит более 60 детей в три рейса, сообщает мэрия города.

Маршрут автобуса начинается от паромной переправы, а конечной точкой является филиал школы №8. По утрам транспорт отправляется в 7:30, 7:46 и 8:10. Затем школьников развозят обратно в 15:20, 15:40 и 15:56.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Отмечается, что на каждом рейсе есть сопровождающий педагог. Перевозка детей осуществляется по запросу родителей.

В конце января в Татарстане открылся новый межмуниципальный автобусный маршрут «Село Пермяки (Высокогорский район) — Казань». Протяженность маршрута составляет 30 км, он проходит через Высокую Гору.



Диана Жиленкова