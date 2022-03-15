Зуфар Гараев награжден дипломом за вклад в развитие фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык»

Председатель Правления Ак Барс Банка Зуфар Гараев награжден дипломом XXII фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» за вклад в развитие фестивального движения. Фестиваль проводится под патронажем президента РТ Рустама Минниханова и под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Фестиваль проводится под патронажем президента РТ Рустама Минниханова и под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

За 22 года развития это фестивальное движение стало одним из самых популярных в республике. С каждым годом растет число участников, в 2022 году в фестивале приняли участие более 50 тысяч юных татарстанцев. Имена победителей будут объявлены на гала-концерте в конце апреля.



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