Исследование: в идеальном мире каждый второй казанец жил бы за городом с зарплатой более 100 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

Казанцы мечтают об идеальном мире без начальства

В идеальном мире каждый второй житель Казани (59%) хотел бы жить в загородном доме, работая в технической (35%) или творческой (29%) сферах, — таковы результаты опроса аналитиков онлайн-университета Skypro, которое есть в распоряжении «Реального времени».

При условии равных у работника и начальника зарплат 36% опрошенных казанцев хотели бы получать от 100 до 200 тысяч рублей. Еще 29% признались, что им достаточно от 50 до 100 тысяч рублей в месяц. Некоторые, а именно 20%, замахнулись на зарплату от 200 до 500 тысяч. А еще 9% и вовсе мечтают зарабатывать от полумиллиона рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Рассуждая об идеальном мире с одинаковыми зарплатами, 28% казанцев заявили, что будут относиться к начальству как к равному, а каждый десятый (13%) — снисходительно. И только 9% опрошенных отметили, что в идеальном мире начальства нет.

Одинаковые зарплаты, как рассказали россияне, позволили бы им больше внимания уделять саморазвитию: 20% респондентов начали бы заниматься спортом, по 13% — благотворительностью и получением желаемого образования. Каждый четвертый потратил бы деньги на жилую площадь, а каждый пятый — на транспортное средство.

Кто в Казани может получать от 100 тысяч рублей

Стоит отметить, что в Казани вполне реально получать зарплату в пределах 100 тысяч рублей — согласно мартовскому исследованию сервиса «Работа.ру», таких вакансий как минимум пять.

Так, менеджер по b2b-продажам может получать 150 000 рублей. В обязанности сотрудника входят продажа продукции, работа в CRM. Второе место в рейтинге занимает супервайзер в Набережных Челнах — ему готовы платить до 120 000 рублей. В обязанности работника входят управление 10—15 магазинами, обеспечение выполнения показателей в сфере розничного товарооборота, взаимодействие с контролирующими органами, участие в бизнес-процессах подбора и анализирование ключевых показателей бизнеса.

Фото: pixabay.com





На зарплату в 110 тысяч может рассчитывать токарь. В обязанности входят токарная обработка и доводка сложных деталей на станке МК-163 на базе ДИП 300. Еще по 100 тысяч в месяц могут получать оператор ЧПУ, сборщик мебели и менеджер по подбору персонала.

Дарья Пинегина