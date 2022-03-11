Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Татарстане за март

Специалисты изучили базу вакансий за последний месяц и составили список самых высокооплачиваемых профессий за март по Татарстану. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе сервиса «Работа.ру».

Открывает рейтинг вакансий менеджер по b2b-продажам. Заработная плата профессии составляет 150 000 рублей. В обязанности сотрудника входят продажа продукции, работа в CRM. Менеджер должен поддерживать и развивать отношения с клиентами и уметь понимать их запросы. Для трудоустройства необходимо высшее образование и опыт работы в b2b от 1 года. Компания оплачивает сотрудникам мобильную связь, командировочные, ГСМ и амортизацию автомобиля.

Второе место в рейтинге занимает супервайзер в Набережных Челнах. Им готовы платить до 120 000 рублей. В обязанности работника входит управление 10—15 магазинами, обеспечение выполнения показателей в сфере розничного товарооборота, взаимодействие с контролирующими органами, участие в бизнес- процессах подбора и анализирование ключевых показателей бизнеса. Для трудоустройства необходим опыт работы от двух лет, а также коммуникабельность и оперативность.

Фото: pixabay.com

Токарь может получать до 110 000 рублей. В обязанности входят токарная обработка и доводка сложных деталей на станке МК-163 на базе ДИП 300. Для работодателя важен опыт работы от двух лет. Компанией предоставляется проживание и оплата проезда, а сама вакансия подразумевает вахтовый метод работы.

Оператор ЧПУ может зарабатывать до 100 000 рублей. Вакансия также подразумевает вахтовый метод работы разной продолжительности. Сотрудник занимается токарными, фрезерными и расточными работами. Для трудоустройства необходим опыт работы от двух лет. Компания предоставляет жилье и компенсацию проезда.

Также до 100 000 рублей может получать сборщик мебели с опытом работы от года. В его обязанности входит полный цикл работы, начиная с распиловки. Сотрудник также может выезжать на сборку мебели к самому клиенту.

Фото: pixabay.com

Заключает рейтинг вакансий менеджер по подбору персонала. Заработная плата составляет те же 100 000 рублей. В обязанности сотрудника входят поиск и подбор персонала на открытые вакансии, проведение собеседований, ведение базы кандидатов и формирование кадрового резерва. Для трудоустройства необходим опыт работы в данной сфере и грамотная речь. Работодатель предоставляет сотруднику корпоративную связь.

В Татарстане по состоянию на 9 марта насчитывается 10 160 официально зарегистрированных безработных граждан, что составляет 0,5% от численности рабочей силы. Всего в республике остаются свободными 42 685 рабочих мест, а коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,24 чел. на одну вакансию.

Венера Алиева