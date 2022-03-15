В Казани прокуратура добивается от властей сохранения «Соболевских номеров» в центре города

Прокуратура Вахитовского района Казани провела проверку соблюдения требований законодательства об объектах культурного наследия. Об этом сообщает старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Здание по адресу ул. Коротченко, д. 26/6 («Соболевские номера») — исторически ценный градоформирующий объект и включен в соответствующий перечень. Но работы по консервации и ограждению объекта не организовали.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 2019 года в здании зарегистрировали 7 фактов возгораний и иных чрезвычайных происшествий. Имеется реальная угроза безопасности жизни и здоровья неопределенного круга лиц. Прокуратура внесла в адрес руководителя исполкома Казани представление, но требования ведомства не выполнили. Надзорное ведомство обратилось в Вахитовский районный суд Казани с иском к ИК МО об обязании устранить выявленные нарушения в принудительном порядке.



Дом 1869 года постройки был доходным домом купца Соболева. В 2020 году в здании произошел пожар на площади 200 кв. метров. В результате инцидента спасли двух женщин. Все подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина