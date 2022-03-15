В Челнах прокуратура нашла в школьной столовой рассохшуюся мебель и посуду со сколами

Фото: прокуратура РТ

Челнинская прокуратура нашла нарушения в столовой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №58». Там обнаружили посуду со сколами, что может представлять для детей опасность.



Еще в школе растрескались скамейки — это не может гарантировать их полную дезинфекцию и чистоту. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что 17 и 18 января в столовой не отбирали суточные пробы приготовленной пищи.

Прокуратура направила представление об устранении выявленных нарушений закона и недопущении их впредь. Администрация школы предприняла меры к устранению нарушений. К административной ответственности привлекли завпроизводством школьной столовой по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ. Одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Фото: Максим Платонов (архив)

В феврале в двух школах и четырех детских садах Арского района Татарстана выявили нарушения при организации питания детей. В адрес руководителей школ и детских садов, где зафиксировали нарушения, прокуратура внесла представления. Они рассмотрены и удовлетворены. Виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Маргарита Головатенко