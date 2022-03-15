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Ак Барс Банк выпустил корпоративную карту «Мир Бизнес»

10:21, 15.03.2022

Корпоративные клиенты Ак Барс Банка могут выпустить карты «Мир Бизнес» для рублевых счетов.

Карта будет действовать 7 лет. Оплачивать ею покупки можно круглосуточно на всей территории России, в том числе онлайн. За внесение наличных через банкоматы — комиссия 0%.

Напомним, карты платежной системы «Мир» принимают Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Южная Осетия и Абхазия.

Оформить карту можно по ссылке.

ПАО «АК БАРС БАНК»

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