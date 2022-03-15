Сегодня в Татарстане ожидается снег, гололедица и до -10 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. В отдельных районах республики может пойти метель, на дорогах гололедица. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Днем температура воздуха в Казани составит -7..-5 градусов, в Набережных Челнах -10..-6 градусов, в Альметьевске -9..-7 градусов, в Чистополе -7..-5 градусов, в Буинске -8..--5 градусов.

Фото: Максим Платонов (архив)

По данным Гидрометцентра РТ, на этой неделе в республике ожидается потепление. К выходным воздух прогреется до +1 градуса. Ночью похолодает до -13..-18 градусов. Также синоптики прогнозируют небольшой снег.

Диана Жиленкова