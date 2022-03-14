В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани отремонтируют 34 дорожных объекта

В этом году в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани запланирован ремонт 34 дорожных объектов. Об этом рассказал глава администрации районов Фанис Нурмухаметов на «деловом понедельнике» в мэрии города.

Так, в 2021 году в районах были отремонтированы четыре основные улицы — Гагарина, Чуйкова, Голубятникова, Белинского, а также ликвидировано 14 участков концентрации ДТП. Всего на их территории обновили 19 улиц протяженностью 12 км. Дорожные работы проводились по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Ремонт дорог также осуществлялся в поселках: «Дружба» по ул. Ключищенской, «Ново-Караваево» по ул. Бестужева, «Борисоглебское» по ул. Шоссейной и СНТ «Строитель-1».



Фото: kzn.ru

Фанис Нурмухаметов также сообщил, что в Ново-Савиновском районе за торговым центром XL появится новый детский сад. Его строительство уже началось. По его словам, в прошлом году в двух районах отремонтировали детские сады №93 на ул. Голубятникова и №268 на ул. Челюскина. В 2022-м планируется обновить детский сад №308 по ул. Молодежной.



Максим Кокунин