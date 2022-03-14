Здания исполкомов и муниципальных архивов в районах Татарстана отремонтируют за 109 миллионов рублей

Фото: Илья Репин (архив)

На капитальный ремонт нескольких объектов, среди которых здания исполнительных комитетов (советов) сельских поселений и муниципалитетов Татарстана, а также муниципальные архивы, готовы направить более 109 миллионов рублей, следует из документации на портале госзакупок.

Подрядчик обязуется осуществить строительно-монтажные работы в перечень которых входят: ремонт крыши, оконных и дверных проемов, систем водоснабжения и электричества, отделка фасада, а также установка пожарной сигнализации и др.

В списке здания исполнительных комитетов (советов):

Алькеевского сельского поселения РТ в селе Алькеево, пер. Советский, 44а.

Беловского сельского поселения в селе Новое Узеево, ул. Школьная 7 в Аксубаевском районе РТ.

Верхнемактаминского сельского поселения в с. Верхняя Мактама, ул. Октября, 50 в Альметьевском районе.

Нижневязовского городского поселения в пгт. Нижние Вязовые, ул. Первомайская, 70 в Зеленодольском районе РТ.

Муралинского сельского поселения в селе Мурали, ул. Центральная, 45 в Кайбицком районе РТ.

Кошкинского сельского поселения в селе Кошкино, ул.Театральная, 38 в Кукморском районе.

Ковалинского сельского поселения в селе Ковали, ул.Школьная, 2 в Пестречинском районе.



Полянского сельского поселения в деревне Полянка, ул.Механизаторов, 3б в Рыбно-Слободском районе.

Шеморданского сельского поселения в селе Шемордан, ул.Лермонтова, 2 в Сабинском районе.

Байрашевского сельского поселения в селе Байрашево, ул. Джалиля, 22 в Тетюшском районе.

Кутеминского сельского поселения в селе Кутема, ул. Клубная, 1а в Черемшанском районе.

В списке также обозначены помещения четырех муниципальных архивов, два из которых расположены в Зеленодольске на улицах Паратской, 15 и Тургенева, 10. Кроме них в перечне указаны:



Кайбицкий муниципальный архив в селе Большие Кайбицы по адресу: Солнечный бульвар, 7.

Новошешминский муниципальный архив в селе Новошешминск на ул. Советской, 80.

Из 109 миллионов рублей 55,1 миллиона рублей направят на капитальный ремонт здания Елабужского городского Совета и Совета Елабужского района, который находится в Елабуге по проспекту Нефтяников, 30. В задание входит и благоустройство прилегающей территории объекта.

Работы должны начаться с момента заключения контракта и завершиться 1 декабря этого года. Заявку можно подать до 18 марта, итоги подведут 22 марта.

Фото: Илья Репин

Ранее Главинвестстрой РТ объявил тендер на капитальный ремонт нескольких молодежных центров с укреплением материальной базы и благоустройством территории. Всего в список входят четыре объекта.

Максим Кокунин