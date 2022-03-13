Трамп заявил об угрозе мировой войны из-за ситуации вокруг Украины

Ситуация вокруг Украины угрожает глобальным конфликтом из-за того, что с руководством России «некому поговорить», считает бывший президент США Дональд Трамп.



Это может привести к третьей мировой войне <…>. И у нас некому поговорить с ним, раньше у нас был такой человек — я. Никто не был так суров с Россией, как я, — приводит его слова «РИА Новости».

Трамп заявил, что «его личность удерживала США» от глобальных конфликтов, а не наоборот, как, по словам экс-президента США, хотят представить оппоненты.

Ранее Трамп заявил, что в ситуации с Украиной президент РФ Владимир Путин оказался «умнее» лидера США Джо Байдена. Он выражал мнение, что нынешние лидеры США «глупы».

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Маргарита Головатенко