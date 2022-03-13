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В Нижнекамске неизвестный поджег автомобиль во дворе

07:22, 13.03.2022
В Нижнекамске неизвестный поджег автомобиль во дворе
Фото: соцсети

В Нижнекамске неизвестный поджег автомобиль Opel, припаркованный во дворе жилого дома№ 1 по проспекту Шинников.

Автомобиль в огне увидели жильцы дома. Прибывшие на место пожарные справились с огнем, но к их приезду легковушка уже сгорела. Поджигателя ищет полиция.

В соцсетях появились фотографии сгоревшего авто и видео поджога. На кадрах видно, как к автомобилю, оглядываясь, подбегает неизвестный и поджигает переднюю шину.

В конце прошлого года в Зеленодольске полицейские задержали 27-летнего местного жителя, подозреваемого в ноябрьских поджогах пяти автомобилей. Правоохранители выяснили, что молодой человек причастен к поджогу ещё трех автомобилей, совершенных в конце сентября текущего года. Оказалось, что он искал открытые автомобили, чтобы что-нибудь украсть из них. А для сокрытия улик, отпечатков пальцев, он поджигал машины.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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