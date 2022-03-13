Правительство наделило министерства полномочиями контролировать выбросы парниковых газов

Правительство России наделило министерства полномочиями в области ограничения выбросов парниковых газов, в том числе прогнозирования их объемов. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Девять федеральных ведомств займутся такой работой в пределах своей компетенции. В их числе — Минприроды, Минтранс, Минэнерго, Минэкономразвития, Минпромторг, Минсельхоз, Минстрой, Росгидромет и Рослесхоз.

Данное постановление требуется для реализации положений закона об ограничении выбросов парниковых газов. Его подписал в июле 2021 года президент России Владимир Путин. Закон предусматривает введение обязательной отчетности для крупных промышленных предприятий и создание специальной информационной системы, куда будут заносить эти сведения.

Фото: wikipedia.org

В июле прошлого года вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что к 2024 году в России появится комплексная информационная система мониторинга состояния окружающей среды. Она также сможет учитывать выбросы, источники выбросов и поглощения парниковых газов.

Дарья Акимова