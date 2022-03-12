В МИД Венесуэлы заявили, что страна является союзником России

Глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсиа заявил, что власти страны являются верными союзниками России. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, Пласенсиа назвал российского президента Владимира Путина ответственным главой правительства. По словам главы МИД, в Венесуэле лидера России уважают как члена международного сообщества.

Венесуэльский президент Николас Мадуро был одним из тех лидеров стран, кто поддержал решение о спецоперации России на Украине. Он выступил за дипломатическое решение.

5 марта официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Турция не планирует вводить санкции против России. Он добавил, что у обеих стран тесные торговые отношения в таких областях, как туризм, поставки природного газа и сельское хозяйство. Поэтому Турция не намерена принимать меры, которые могут ей повредить.



Дарья Акимова