Жителей деревни в Пестречинском районе Татарстана отрезали от цивилизации — видео

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Уже несколько месяцев жители деревни Званка Пестречинского района разделены оврагом. С одной стороны находится озеро, а с другой — новая трасса. Совершить объезд не получается, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

До строительства новой трассы сообщение с большей частью деревни было прямым. Местные жители объезжали овраг через дорогу, но теперь она стала частью скоростной трассы Казань-Шемордан. Поэтому проехать напрямую не получается.

Сейчас местные жители нуждаются во внутрипоселковой дороге для свободного перемещения. В исполкоме района выразили готовность рассмотреть возможность ее строительства.

В прошлом месяце жители поселка Ибря Высокогорского района с населением в 150 человек выступили против сокращения единственного фельдшера с половины ставки до четверти. А местный фельдшерско-акушерский пункт не работает уже 14 лет — он находится в аварийном состоянии.



Диана Жиленкова