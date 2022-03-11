В России доступ к Instagram ограничат 14 марта

В России процедура введения ограничений на доступ к социальной сети Instagram завершится в полночь 14 марта. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

Таким образом, пользователи получают дополнительные 48 часов для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие соцсети, а также для уведомления своих контактов и подписчиков, передает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Доступ к Instagram решили ограничить на основании требования Генпрокуратуры РФ. По данным Роскомнадзора, в соцсети распространяются материалы с призывами к насилию в отношении граждан РФ, в том числе военнослужащих.

Кроме того, Генпрокуратура попросила суд признать компанию Meta, которая владеет Facebook и Instagram, экстремистской организацией и запретить ее деятельность на российской территории.

Ранее Meta временно разрешила призывы к насилию в Facebook и Instagram в отношении российских военных из-за спецоперации РФ на Украине. Подробнее — в материале «Реального времени».



Диана Жиленкова