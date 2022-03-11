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British American Tobacco прекращает работу в России

21:59, 11.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
British American Tobacco прекращает работу в России
Фото: pixabay.com

Британская табачная компания British American Tobacco объявила о своем уходе из России. 2,5 тысячи сотрудников продолжат получать заработную плату, также компания намерена позаботиться об их будущем трудоустройстве.

Отмечается, что в нынешних условиях владение бизнесом в РФ для BAT является нецелесообразным. Также в компании сообщили о запуске процесса быстрой передачи бизнеса согласно международному и местному законодательствам, сообщает ТАСС.

Несколько дней назад о приостановке деятельности в России объявила четвертая крупнейшая в мире табачная компания Imperial Tobacco (входит в состав Imperial Brands). В частности, прекращается производство на заводе в Волгограде, продажи и маркетинговая деятельность.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
Общество

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