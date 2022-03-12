В Татарстане запустили горячую линию по вопросам роста цен на товары и услуги

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане запустили горячую линию, на которую жители республики могут обращаться по вопросам изменения цен на товары и услуги. Об этом сообщили в Управлении Федеральной антимонопольной службы по РТ.

Прием сообщений осуществляется по номеру: +7(843)238-30-59. Как пояснили в ведомстве, полученные сведения будут применяться при подготовке еженедельного отчета, задачей которого является выявление и пресечение спекулятивного роста цен.



Фото: realnoevremya.ru

Несколько дней назад глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что в России отмечаются случаи ажиотажного спроса на гречку и сахар. По его словам, запасов гречки достаточно много, урожай достаточный. Шаскольский добавил, что случаи предпринимательской спекуляции планируется выявлять и наказывать виновных.



Диана Жиленкова