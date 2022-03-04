В Татарстане за неделю выросли цены на овощи, консервы, масло и сахар

В Татарстане за неделю с 18 по 25 февраля зафиксировали рост цен на некоторые категории продуктов питания. Об этом сообщает Татарстанстат.

Выросла стоимость помидоров на 2,56%, свеклы — на 2,03%, огурцов — 1,77%, моркови — на 1,44%. Подорожали также мясные консервы для детского питания на 2,44%, сахар — на 0,95%, творог — на 0,83%, шоколадные конфеты — на 0,76% и хлеб — на 0,62%. На сливочное и подсолнечное масло возросли цены на 0,65% и 0,36% соответственно.

При этом опустились цены на вареную колбасу, свинину, сметану, мороженую рыбу и куриные яйца.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за неделю с 11 по 18 февраля был зафиксирован рост цен на свеклу столовую на 3,87%, бананы — на 3,67%, капусту белокочанную — на 3,65%. В то же время опустилась цена на яблоки, репчатый лук, макароны и крупы, хлеб, маргарин, колбасу и сосиски.

Дарья Акимова