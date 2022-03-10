В Казани в результате обрушения стены погиб рабочий — прокуратура проводит проверку

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани на улице Марселя Салимжанова обрушилась стена, в результате происшествия погиб рабочий. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

По данным ведомства, обрушение произошло при проведении демонтажа кирпичной стены на первом этаже пятиэтажного неэксплуатируемого здания. Очевидцы извлекли тело мужчины до прибытия спасателей. Личность рабочего и причины происшествия устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Как сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, по факту гибели рабочего прокуратура Вахитовского района Казани организовала проверку. На место происшествия выехал представитель надзорного ведомства Михаил Желаев.

Личность погибшего установлена — это мужчина 1980 года рождения, разнорабочий. Выясняется, был ли он официально трудоустроен в подрядной организации.

Недавно в Набережных Челнах на рабочего рухнула стена. Пострадавшего доставили в медучреждение в тяжелом состоянии. По данному факту была организована доследственная проверка.



Диана Жиленкова