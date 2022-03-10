Лавров — украинскому журналисту: «Я думаю, вас уже сняли на видео и покажут с хорошей помпой у вас на родине»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос украинского журналиста о похищениях женщин на Украине, которые тот назвал фактами.

— Вы сказали, это факты, но я думаю, что это в значительной степени другое слово, начинающееся на букву «ф». Фейками полнится эфир, вообще интернет и средства массовой информации, — заявил Лавров.

После ответа Лаврова украинский журналист пытался перебить главу МИД России, на что тот ему заявил:

— Я думаю, вас уже сняли на видео и покажут с хорошей помпой у вас на родине, вы своей цели достигли.