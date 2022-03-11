Спрос на работников в Татарстане растет быстрее, чем в целом по России

В феврале 2022 года количество вакансий в Татарстане выросло на 40% по сравнению с аналогичным месяцем 2021-го. Спрос на персонал в республике растет быстрее, чем по России в целом.

Количество вакансий в России увеличилось к прошлому году лишь на 26%. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы hh.ru (есть в распоряжении «Реального времени»)



Наиболее ощутимо в Татарстане вырос спрос на работников в профессиональных сферах: «Добыча сырья» (+193%), «Строительство, недвижимость» (+119%), «Спорт, фитнес, красота» (+113%) и «Рабочий персонал» (+87%). Вместе с этим сократилось количество вакансий в профобластях: «Автомобильный бизнес» (-41%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (-2%), в банковской сфере (-34%).

На сегодняшний день самыми востребованными специалистами являются работники из сфер: «Продажи» (34%), «Рабочий персонал» (15%), «Строительство, недвижимость» (13%), «Производство» (12%), а также «Транспорт, логистика» (11%).

Фото: Максим Платонов

В начале месяца аналитики hh.ru представили топ вакансий из сфер с самым высоким спросом на специалистов в Татарстане. Чаще всего в феврале работодатели искали сотрудников в сферах продаж, производства, строительства, ИТ, транспортно-логистической, медико-фармацевтической сферах и рабочего персонала.



Всего в топ вошли семь предложений: продавец с зарплатой от 41 до 63 тысяч рублей, контролер станочных и слесарных работ с зарплатой от 35 до 48,7 тысячи рублей, DevOps-инженер — 80 тысяч. Также в список вошли оператор производственного оборудования с 40 тысячами рублей, водитель-курьер с личным авто — от 30 до 60 тысяч рублей, фармацевт — от 42 до 57 тысяч рублей и главный инженер по эксплуатации зданий с 60 тысячами рублей.

Максим Кокунин