В Авиастроительном районе Казани временно ограничат движение по ул. Лукина
В Авиастроительном районе Казани будет временно ограничено движение по улице Лукина. Об этом сообщается на сайте мэрии города.
Участок дороги возле дома №48в по улице Лукина закроется с 15 марта по 30 августа 2022 года. Это связано со сносом нежилого здания.
С 14 марта в Кировском районе Казани временно закроют проезд по транспортному кольцу при движении со стороны Горьковского шоссе в сторону ул. Восстания. Ограничение будет действовать до 1 июня 2023 года.
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