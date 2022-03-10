В Татарстане после вмешательства прокуратуры работникам выплатили более 10 млн рублей долгов по зарплате

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Набережных Челнов провела проверку исполнения трудового законодательства в ООО «Ак Барс Металл» и выяснила, что работникам предприятия не выплатили зарплату за декабрь 2021 года. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Общий долг по зарплате составил больше 10 млн рублей. Ее не получили 223 сотрудника. В адрес директора предприятия внесли представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате перед работниками была погашена в полном объеме.

В феврале в Татарстане после вмешательства прокуратуры работникам выплатили более 4 млн рублей долгов по зарплате. Азнакаевская городская прокуратура РТ провела проверку исполнения трудового законодательства в ООО «Милквиль» и установила, что 121 работнику предприятия не выплатили заработную плату за октябрь — декабрь 2021 года.



Дарья Акимова