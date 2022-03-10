Псаки: США примут меры, если Москва конфискует активы покидающих РФ западных фирм

Власти США примут меры в случае, если Москва займется конфискацией активов западных компаний, объявивших об остановке работы в России, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.



Она отметила, что США приветствуют остановку работы компаний в России. Тем не менее Вашингтон «не подталкивал» бизнес к таким действиям, информирует ТАСС.

Вчера правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики, в том числе и национализацию имущества иностранных компаний. Законопроект позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, которыми на более 25% владеют иностранные лица недружественных государств, при прекращении работы. Данная мера позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места.

Глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов сообщил о списке из 59 иностранных компаний, которые могут национализировать в связи с их прекращением работы в России.

— Пока в перечне 59 компаний, но он будет расширяться в зависимости от новых заявлений иностранного бизнеса. В числе тех, кто уже оказался в документе, Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие, — сказал он.

Маргарита Головатенко