Сбербанк вернет клиентам комиссию за снятие наличных за рубежом с 6 по 10 марта

Сбербанк принял решение вернуть комиссию банка своим клиентам за снятие ими наличных за рубежом в период с 6 по 10 марта. Сумма вернется на счет до 18 марта включительно.

Напомним, международные платежные системы приняли решение ограничить свою работу в России в ближайшие дни. Поэтому в ближайшие дни платежи за рубежом по картам MasterCard и Visa Сбербанка будут ограничены. Мы рекомендуем заранее снять достаточное количество наличных и предоплатить крупные траты. В ряде зарубежных стран принимаются карты «Мир». С актуальным списком стран можно ознакомиться на сайте платежной системы.



При этом решение международных платежных систем не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и MasterCard внутри страны. Все карты клиентов Сбера будут работать, по ним можно будет совершать операции на территории России — снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как офлайн, так и в российских интернет-магазинах. Это возможно потому, что на территории России все платежи проходят через отечественную систему НСПК и независимы от иностранных платежных решений.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»