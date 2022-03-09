В Казани стартовал суд по делу о покушении на гендиректора УК «ПЖКХ»

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

Сегодня Советский райсуд Казани приступил к рассмотрению уголовного дела 31-летнего казанца Анатолия Шильникова. Его обвиняют в стрельбе с целью убийства по найму в главу ООО «УК «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» Сергея Богатова. Подсудимый придерживается иной версии — хотел отомстить другому человеку за искалеченного друга, передает с заседания журналист «Реального времени».



Выживший после покушения руководитель сегодня пришел на суд.

По версии обвинения, покушение было совершено 15 февраля 2021 года у дома по улице Космонавтов. Силовики считают — киллер дождался, когда жертва подойдет к своему автомобилю, и произвел два выстрела в область головы. Несмотря на ранение, мужчина оказал активное сопротивление и попытался скрыться от нападавшего в людном месте. Однако злоумышленник догнал его, произвел еще два выстрела в упор в голову и, решив, что тот мертв, скрылся с места преступления на автомобиле.

Шильников частично признает вину — не согласен с участием в сговоре с целью заказного убийства. В Следкоме он утверждал — Богатова принял за другого человека, которого выслеживал по машине, чтобы отомстить за жестоко избитого друга, который стал инвалидом.

На судебном допросе потерпевший поделился мнением — какая организация была заинтересована в его устранении, и раскрыл детали покушения. Подробности - в репортаже «Реального времени».