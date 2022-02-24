«Пострадал за борьбу со свалками в РТ»: СК завершил расследование по стрельбе в гендиректора УК «ПЖКХ»

Сегодня Следком по РТ сообщил о завершении расследования резонансного дела о покушении на убийство гендиректора регионального оператора в сфере твердых коммунальных отходов ООО «УК «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» Сергея Богатова. Обвинение в стрельбе по найму предъявлено 31-летнему Анатолию Шильникову, его дело направлено в суд.



Покушение было совершено 15 февраля 2021 года у дома по улице Космонавтов. Силовики считают: киллер дождался, когда жертва подойдет к своему автомобилю, и произвел два выстрела в область его головы. Несмотря на ранение, мужчина оказал активное сопротивление и попытался скрыться от нападавшего в людном месте. Однако злоумышленник догнал его, произвел еще два выстрела в упор в голову и, решив, что тот мертв, скрылся с места преступления на автомобиле.

Стрельба велась из травматического пистолета. Оперативное вмешательство врачей помогло выжить пострадавшему.

По версии следствия, обвиняемый действовал в составе организованной группы лиц и по найму. Мотивом для попытки устранения руководителя УК «ПЖКХ», как сообщили в СК, «послужила активная гражданская позиция потерпевшего, в частности, его действия по пресечению деятельности незаконных и несанкционированных свалок на территории республики».

Стрелку, по данным силовиков, после покушения удалось добраться до трассы М-7 и на автомобиле сообщников уехать в Москву. Однако спустя месяц в результате оперативных мероприятий и следственных действий он был задержан.

Причастность к совершению преступления обвиняемый признал частично, уточнил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий. С его слов, заказчик либо заказчики преступления в данный момент не установлены. В этой части расследование дела выделено в отдельное производство.