Бойцы Росгвардии обнаружили большое количество оружия на Запорожской АЭС

Бойцы Росгвардии обнаружили большое количество оружия на Запорожской АЭС после взятия ее под контроль, конфисковано более 500 единиц оружия национальной гвардии Украины, сообщает «РИА Новости».



Сейчас ситуация под полным контролем Росгвардии. Персонал станции работает в штатном режиме, охранявшие объект бойцы национальной гвардии Украины сдали оружие и отпущены домой.

Припасы обнаружили на энергоблоках станции. Здесь же в том числе были оборудованы огневые точки. Стрельба по российским военным велась и из административных корпусов, оружие переместили в охраняемое помещение. Среди вооружений — пулеметы, гранатометы, автоматы, пистолеты, в том числе образца НАТО.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал, почему российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС. По его словам, это было сделано, чтобы не допустить ядерных провокаций со стороны неонацистов и террористов. Он добавил, что военные не вмешиваются в работу украинских операторов АЭС и занимаются только ее охраной. Энергоблоки электростанции не были повреждены.

Маргарита Головатенко