По итогам 2021 года игроки провели в Steam почти 38 миллиардов часов — это много или мало?

Американская компания Valve, занимающаяся разработкой компьютерных игр, подвела итоги 2021 года и выяснила, что игроки провели на специальной платформе Steam почти 38 миллиардов часов. Об этом сообщает издание «Игромания».

Steam представляет собой онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ. На начало 2021 года через него предлагалось к продаже больше 50 тысяч игр. В прошлом году ежемесячно в Steam приходило 2,6 миллиона новых покупателей, а пользователи потратили на компьютерные игры на 27% больше, чем в 2020 году. Было сделано 31,2 миллиона новых покупок.

По статистике, ежедневное количество активных пользователей составляло 69 миллионов, ежемесячное — 132 миллиона человек.

38 миллиардов часов — это:

Около 4,3 миллиона лет — в году 8 760 часов.

На 6,7 миллиарда часов больше, чем в 2020 году — тогда пользователи провели на платформе 31,3 миллиарда часов.

Каждый месяц один игрок тратил примерно 287 часов на игры — с учетом того, что число активных пользователей сервиса ежемесячно составляло 132 миллиона.

На 14 миллиардов часов больше, чем посмотрели контент в 2021 году на видеостриминговом сервисе Twitch, специализирующемся на тематике компьютерных игр, — 24 миллиарда часов контента.

В 97 раз меньше суммарного времени, которое, по прогнозам We Are Social и Hootsuite, должны были провести в 2021 году пользователи соцсетей во всем мире — 3,7 триллиона часов.

В 38 раз больше, чем зрители просматривают за один день на YouTube — один миллиард часов контента.

В 7,6 раза больше, чем проводят дети в мире за игрой с конструкторами Lego — ежегодно на это уходит около 5 миллиардов часов.

Примерно 4,7 часа на каждого жителя Земли — на январь 2022 года население планеты составляло приблизительно 7,92 миллиарда человек.

Дарья Акимова