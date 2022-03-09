Два человека погибли при взрыве на предприятии в Пензе
В Пензе при разгерметизации емкости с битумом погибли два человека, еще восемь пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.
Прокуратура Пензенской области сообщала о трех погибших и семи пострадавших.
По данным агентства, в момент ЧП битум из резервуара перекачивали в автоцистерны. Травмы получили только рабочие предприятия, водители автоцистерн не пострадали.
Предварительная версия — нарушение технического процесса при перекачке битума. Не исключается и нарушение техники безопасности.
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