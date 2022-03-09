Новости происшествий

01:33 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Два человека погибли при взрыве на предприятии в Пензе

11:33, 09.03.2022
Два человека погибли при взрыве на предприятии в Пензе
Фото: 58.mchs.gov.ru

В Пензе при разгерметизации емкости с битумом погибли два человека, еще восемь пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Прокуратура Пензенской области сообщала о трех погибших и семи пострадавших.

По данным агентства, в момент ЧП битум из резервуара перекачивали в автоцистерны. Травмы получили только рабочие предприятия, водители автоцистерн не пострадали.

Предварительная версия — нарушение технического процесса при перекачке битума. Не исключается и нарушение техники безопасности.

Татьяна Леухина
Происшествия

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также