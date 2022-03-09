Два человека погибли при взрыве на предприятии в Пензе

В Пензе при разгерметизации емкости с битумом погибли два человека, еще восемь пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Прокуратура Пензенской области сообщала о трех погибших и семи пострадавших.

По данным агентства, в момент ЧП битум из резервуара перекачивали в автоцистерны. Травмы получили только рабочие предприятия, водители автоцистерн не пострадали.

Предварительная версия — нарушение технического процесса при перекачке битума. Не исключается и нарушение техники безопасности.

Татьяна Леухина