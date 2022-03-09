PwC в России выходит из состава международной сети фирм и продолжает работу

PwC в России сообщило о выходе из состава международной сети фирм и продолжении работы. При этом связи с международной сетью будут тесно поддерживаться, сообщает «Интерфакс».



Соответствующее решение приняли в ходе переговоров российской фирмы с руководителями глобального офиса сети. Подчеркивается, что принципы и правила работы российской фирмы с клиентами останутся неизменными.

Глобальная PwC 7 марта объявляла о принятии решения о том, что PwC Russia должна будет покинуть сеть. Подчеркивалось, что сеть приложит все усилия для поддержки российских коллег и развития бизнеса.



Фото: wikimedia.org / kf8

PwC осуществляют аудиторскую проверку международной отчетности многих крупнейших компаний России, включая отчетность татарстанской группы компаний «ТАИФ».

Маргарита Головатенко