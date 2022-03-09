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Банк Казани увеличивает ставку по вкладам до 22%

10:01, 09.03.2022

С 28 февраля 2022 года в Банке Казани действует срочный вклад «Надежный» со ставкой 20% годовых. Но уже с 7 марта ставку по нему можно увеличить до 22%, оформив одну из партнерских программ:

В случае расторжения договора в рамках выбранного партнерского продукта по инициативе клиента до окончания срока вклада начисленные проценты пересчитываются исходя из базовой процентной ставки по вкладу «Надежный» без учета надбавки.

Вклад можно открыть только на 3 месяца, без возможности пополнения и снятия денежных средств. Минимальная сумма 100 000 рублей. Предложение действует до 31.03.2022 г.

Подробнее о предложении читайте на странице вклада «Надежный», а также задавайте вопросы в WhatsApp.

Лицензия Банка России №708 от 27.05.2016 г. ООО КБЭР «Банк Казани»

Возрастное ограничение: 18+

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