В Мензелинском районе Татарстана четыре человека пострадали в ДТП

В Мензелинском районе Татарстана два легковых автомобиля столкнулись на трассе. В результате аварии пострадали четыре человека.

По предварительным данным, Lada выехала на встречную полосу и столкнулась со Skoda, пишет ТАСС со ссылкой на республиканское МВД.

По данным ГУ МЧС РФ по РТ, авария произошла примерно в 13.03 на 1 107-м км автодороги М-7 «Волга» около поселка Совхоз им. Воровского. В устранении последствий ДТП принимали участие 17 человек и шесть единиц техники.

За понедельник, 7 марта, в ГИБДД Казани поступило 125 сообщений о ДТП. В двух авариях пострадали люди.



Татьяна Леухина