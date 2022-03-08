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В Мензелинском районе Татарстана четыре человека пострадали в ДТП

16:15, 08.03.2022 1
В Мензелинском районе Татарстана четыре человека пострадали в ДТП
Фото: pixabay.com

В Мензелинском районе Татарстана два легковых автомобиля столкнулись на трассе. В результате аварии пострадали четыре человека.

По предварительным данным, Lada выехала на встречную полосу и столкнулась со Skoda, пишет ТАСС со ссылкой на республиканское МВД.

По данным ГУ МЧС РФ по РТ, авария произошла примерно в 13.03 на 1 107-м км автодороги М-7 «Волга» около поселка Совхоз им. Воровского. В устранении последствий ДТП принимали участие 17 человек и шесть единиц техники.

За понедельник, 7 марта, в ГИБДД Казани поступило 125 сообщений о ДТП. В двух авариях пострадали люди.

Татьяна Леухина
АвтоПроисшествия Татарстан

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