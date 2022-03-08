Исследование: женщины в Татарстане стали реже ощущать ущемление своих прав коллегами-мужчинами

Фото: Максим Платонов (архив)

Жалобы на ущемления прав со стороны мужчин сократились в два раза

Несмотря на законодательно закрепленное равноправие, в России в некоторых сферах женщины по-прежнему могут столкнуться с гендерной дискриминацией. Ощутить ее, например, можно при трудоустройстве.

Как показало исследование агентства «ПромРейтинг», 59,2% опрошенных жительниц Татарстана считают, что при устройстве на работу при равных профессиональных качествах работодатель выберет кандидата-мужчину, а не женщину. При этом за последние два года число придерживающихся такой позиции незначительно, но выросло — в 2020-м подобную точку зрения выразили 58,5% респонденток.

Уверенных в том, что если у работодателя встанет вопрос, кого брать на работу — мужчину или женщину, выберут второй вариант, всего 6,4%. Два года назад больше татарстанских женщин считало, что при равных профессиональных качествах рабочее кресло займет именно девушка, а не мужчина — 11,7%.

Источник: promrating.ru

Уже на работе можно столкнуться с другим проявлением дискриминации — на одной и той же должности женщинам и мужчинам могут платить по-разному. Как правило, женщины не в выигрыше — при тех же обязанностях их труд может оцениваться на меньшие суммы.

Что касается оплаты труда, то 59,5% опрошенных жительниц Татарстана считают, что размер зарплат все же не определяется гендерной принадлежностью — по их мнению, труд мужчин и женщин на одной и той же должности оценивают одинаково, следует из результатов исследования. Для сравнения, в 2020 году в республике такой ответ прозвучал от 52,7% респондентов.



Источник: promrating.ru

При этом в Татарстане есть и те, кто убежден, что мужчине, если бы он занял их должность, платили бы больше — в этом уверены 23,1% опрошенных в республике женщин. Стоит отметить, что придерживающихся такого мнения в РТ стало меньше. В 2020 году в такую зарплатную политику верили 25,7% респонденток.

Женщин, которые считают, что мужчинам на их должности платили бы меньше, чем им, меньшинство. На сегодняшний день возможность такого сюжета предполагают 2,5% жительниц Татарстана. Их число заметно сократилось. В 2020 году подобное мнение озвучивала почти каждая десятая — 8,7%.

Источник: promrating.ru

Заметили татарстанские женщины и то, что мужчины-коллеги стали реже ущемлять их права. Если в 2020 году на подобное поведение с их стороны в Татарстане могли пожаловаться 14% опрошенных, то к сегодняшнему дню этот показатель снизился почти в два раза — до 7,2%.

Соответственно, выросло число женщин, которые не испытывали ущемления своих прав на работе со стороны мужчин, до 75,2%. Рост здесь достаточно заметный — с 64% по результатам опроса 2020 года.

Жительницы Татарстана отказываются от убеждения, что мужчинам проще жить

Мыслей о том, что мужчинам проще живется и легче все удается, стали придерживаться гораздо меньше жительниц Татарстана. С чем это связано — не указано.

Источник: promrating.ru

— Если еще в 2020 году 44,09% опрошенных женщин РТ уверенно заявляли, что в современной России мужчинам приходится проще, чем женщинам, то в 2022 году этот показатель снизился в два раза. Подобные мысли высказали только 21% опрошенных, что приблизительно соответствует результатам опроса без привязки к полу (22%), — говорится в исследовании.

При этом и в 2020, и в 2022 году меньшая часть татарстанских женщин уверена в том, что им живется лучше, чем мужчинам. Так, два года назад 11,7% опрошенных заявили, что женщинам проще. На сегодняшний день так думает еще больше респонденток — 14,5%.

Источник: promrating.ru

Стоит отметить, что реже жительницы Татарстана стали сталкиваться с использованием женщинами своей внешности и флирта для продвижения по карьерной лестнице. На сегодняшний день за подобными ухищрениями в своем трудовом коллективе наблюдали чуть более половины опрошенных — 50,8%, в то время как два года назад этот процент был несколько выше — 56,8%.

Однако есть и те, кто вообще не сталкивался с ситуациями, когда женщина пытается построить карьеру, выводя на первый план обаяние, а не профессиональные качества. В Татарстане за последние два года их число выросло с 29,6 до 35,5%.



В целом на уровне 2020 года осталось мнение жительниц Татарстана относительно того, как изменились возможности женщин в мире. На сегодняшний день, как и два года назад, отмечают их увеличение больше половины респонденток — 66,1%. В 2020 году подобную тенденцию заметили 66,4% опрошенных в РТ женщин.

Как чувствуют свою дискриминацию мужчины

Мужчины, впрочем, тоже замечают дискриминацию при трудоустройстве. Так, исследование, проведенное в этом году в преддверии 23 февраля, показало, что 59% опрошенных убеждены, что на сегодняшний день мужчины находятся в менее выгодном по сравнению с женщинами положении.

Так, например, 34% опрошенных мужчин жаловались, что многие работодатели не поддерживают их в стремлении совмещать карьеру с семейной жизнью. А еще 23% убеждены, что на сегодняшний день женщинам легче получить работу или продвижение по карьерной лестнице.

Фото: Олег Тихонов (архив)

На дискриминацию в части оплаты труда обратили внимание 4% опрошенных мужчин. По их словам, женщины сейчас рассчитывают на высокие зарплаты и порой получают больше, чем мужчины.



Татьяна Демина