Почти 60% мужчин в России сталкивались с дискриминацией при трудоустройстве

Фото: Олег Тихонов (архив)

В России 59% опрошенных убеждены, что сейчас мужчины находятся в менее выгодном по сравнению с женщинами положении. О полном отсутствии барьеров для построения своей карьеры заявили меньше половины респондентов (41%), следует из данных исследования международной рекрутинговой компании Hays.

Еще 10—15 лет назад женщину никогда бы не взяли на «мужскую» вакансию. Сейчас же, наоборот, мужчинам часто не приходится рассчитывать на получение «женской» должности. О такой дискриминации заявили 38% респондентов.

Еще 34% опрошенных мужчин жаловались, что многие работодатели не поддерживают их в стремлении совмещать карьеру с семейной жизнью. В итоге им приходится расставлять приоритеты.

Кроме того, все чаще встречаются компании, в которых придерживаются политики ED&I, т. е. равной представленности внутри компании для различных социальных групп, в том числе по половому признаку. Если раньше наблюдался серьезный «перекос» в гендерном составе трудовых коллективов в пользу мужчин, то сейчас ситуация изменилась. Как результат — женщинам теперь легче получить работу или продвижение по карьерной лестнице, утверждают 23% участников опроса.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Четвертый вид дискриминации, о котором упомянули 4% респондентов, — зарплаты. До недавнего времени платить женщинам меньше за ту же или сопоставимую работу считалось чем-то в порядке вещей, а сейчас они не только рассчитывают на более высокие, чем у мужчин, доходы, но и получают их.

Исследование на тему дискриминации мужчин при трудоустройстве либо уже в процессе работы проходило в России. В опросе приняли участие 1 005 человек из разных регионов страны.

Согласно одному из последних исследований, в Татарстане 64% работников в ближайшие месяцы рассматривают для себя поиск подработки помимо основного места работы. Кроме того, 61% опрошенных татарстанцев считают, что найти работу в их сфере трудно, 26% — наоборот, что легко, 14% не смогли ответить.



Любовь Шебалова