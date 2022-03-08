Матвиенко: необходимо создать ведомство, ответственное за государственную политику по делам женщин

Необходимо вернуться к рассмотрению вопроса о создании федерального ведомства, ответственного за государственную политику по делам женщин, семьи и детей, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, об этом информирует ТАСС.

Матвиенко считает, что вопросами укрепления семьи, поддержки материнства и детства занимаются министерства и ведомства, для многих из которых эта «непрофильная».

Спикер напомнила, что в этом году завершается осуществление национальной стратегии действий в интересах женщин на период с 2017 по 2022 год, по которой «много сделано для укрепления прав женщин в области трудовых и семейных отношений, создания механизмов их профессионального и карьерного роста».



Одной из основных проблем Матвиенко назвала «недостаточное, не отвечающее реальной роли женщин в жизни страны их представительство на руководящих постах в политике, органах государственной, муниципальной власти, в бизнесе». Она отметила разрыв в оплате труда мужчин и женщин, в том числе за одинаковую по количеству и качеству работу.

Маргарита Головатенко